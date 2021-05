Politica



“Nomine cda Sistema Ambiente: l'amministrazione di sinistra pensa alle prossime elezioni e mette mano al manuale Cencelli

lunedì, 3 maggio 2021, 11:33

Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia commentando la nomina della dottoressa Sechi nel Consiglio di Amministrazione della società Sistema Ambiente S.p.A.

"Questa nomina - aggiunge il capogruppo di Fratelli d'Italia - è un chiaro segnale di vicinanza a quella parte di sinistra legata agli ambienti dell’ARCI, da sempre importante bacino elettorale per l'attuale amministrazione, in preparazione della prossima campagna elettorale di Lucca. E’ vero che il Comune di Lucca prevede che nelle ipotesi di sostituzione di rappresentanti nominati e designati cessati per dimissioni, revoca, sospensione, destituzione, ecc. si proceda, in via d'urgenza ed in deroga e la designazione avviene da parte dell'Organo

competente, senza previo avviso ed audizione pubblica, ma in via diretta".

"E’ però altrettanto evidente - prosegue l'esponente del partito di Giorgia Meloni - che quell’aria nuova sventolata dall’amministrazione per la nomina negli enti si è subito dissolta nel nulla lasciando spazio alle esigenze legate al mantenimento degli equilibri politici all'interno di una maggioranza eterogenea in cui le sue componenti stanno affilando le armi in vista delle prossime elezioni amministrative di Lucca".

"Con le sue scelte - conclude Martinelli - l’amministrazione di sinistra in questi anni ha inciso negativamente sul sistema delle società partecipate creato dalle precedenti giunte di area centrodestra e che aveva prodotto ricchezza ed occupazione per il territorio lucchese".