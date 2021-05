Politica



Asl, preoccupa l'assenza di personale: i sindacati chiedono un incontro con il prefetto

sabato, 15 maggio 2021, 08:41

Continua la preoccupazione per l’organizzazione sanitaria e, nello specifico, l’assenza di personale. I sindacati Fp Cgil e Uil Fpl hanno così chiesto un incontro con il prefetto e con l’asl riguardo la questione.



“L’allarme ormai suona da un anno, ma nessuno ci ha dato ascolto e ora siamo in piena emergenza - spiegano - La campagna di assunzioni da parte del servizio pubblico regionale è assolutamente auspicabile in ottica di una reale riorganizzazione della sanità, ma viziata da decenni di mancata programmazione. Ne sono dimostrazione i nostri infermieri andati a lavorare all'estero drenando personale dalle cooperative sociali che gestiscono le Rsa, i centri socio assistenziali e i servizi domiciliari”.



Il rischio è il mancato rispetto dei parametri di assistenza e l’intero settore si dice preoccupato: “Questo stato di cose crea oltretutto una situazione insostenibile anche per il personale Oss, anch'esse ormai quasi introvabili, che nei servizi sono costrette a turni insostenibili che derogano nei fatti alle normative contrattuali oltre ad operare al limite della congruità dei protocolli professionali - concludono - Siamo preoccupatissimi di questa situazione che rischia di portare al collasso in brevissimo tempo il sistema territoriale socio assistenziale. Questo il motivo dell’incontro con il prefetto e l’Asl, certi che nei prossimi giorni saremo convocati per esprimere il disagio delle lavoratrici e dei lavoratori e per trovare rimedi possibili prima di arrivare ad un punto di non ritorno”.