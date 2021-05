Politica



Gli assessori Chiara Martini e Valentina Simi mobilitati per le riaperture

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:52

Collaborazione, dialogo e condivisione: è il lavoro che stanno facendo gli assessori comunali Chiara Martini e Valentina Simi per gestire al meglio possibile, per commercianti, residenti e cittadini, la delicata fase delle riaperture.

In particolare sono continuativi gli incontri con le associazioni di categoria per condividere la programmazione degli eventi, studiare una strategia comune e rendere più armonica la coesistenza tra suolo pubblico aggiuntivo e necessità della città.

“Vogliamo rendere più agevole e più semplice ogni procedura e ogni rapporto - spiegano Martini e Simi -. La rapidità di intervento è ciò che ci ha permesso di rendere gratuito il suolo pubblico e consentire alle attività commerciali di sistemare gli spazi esterni anche a 50 metri di distanza dall’attività stessa. Grazie al lavoro degli uffici siamo stati tempestivi e abbiamo deciso di contraddistinguere il nostro lavoro nel segno della massima disponibilità: per questo motivo abbiamo ricavato uno spazio di accesso libero nei nostri due giorni di appuntamento (giovedì pomeriggio, assessore Martini e venerdì mattina, assessore Simi) per consentire a commercianti e ristoratori di venire a ricevimento quando vogliono e gestire insieme questa delicata fase di ripartenza, guardare insieme la normativa, trovare soluzioni. Dall’altra parte, stiamo incontrando periodicamente le associazioni di categoria e altri incontri faremo nelle prossime settimane per chiedere loro collaborazione e supporto nel rendere più armonico ogni passaggio: ci sono le esigenze legittime dei commercianti e ci sono le altrettante legittime necessità di chi la città la vive, i residenti. Trovare il modo di convivere senza conflittualità è fondamentale, soprattutto ora che con l’estensione del suolo pubblico e l’allargamento delle fasce orarie serali nelle quali è consentito stare fuori e ritrovarsi, vivremo sicuramente una stagione di maggior movimento e reale ripartenza, in linea anche con le progressive riaperture che vivremo nelle prossime settimane a livello nazionale”.