Omofobia, bifobia e transfobia: dopo la panchina anche la Cavallerizza si... tinge di arcobaleno

lunedì, 17 maggio 2021, 13:47

Anche Lucca si tinge di arcobaleno in occasione del 17 maggio, giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia.

Il monumento scelto è quello della Cavallerizza, in piazzale Verdi, nel centro storico e, per alcuni giorni, ad accogliere chi arriva in città saranno proprio le luci variopinte dell'arcobaleno.

"Lucca è la Città dei diritti – sottolinea Daniele Bianucci, consigliere comunale delegato dal sindaco al tema dei diritti – e con questo piccolo simbolo abbiamo voluto ricordare che i valori del rispetto, della libertà, dell'uguaglianza e dell'accoglienza verso tutte e tutti fanno parte da sempre della nostra storia. Oggi, con orgoglio, questi valori appartengono al nostro presente e, siamo sicuri, saranno la stella polare anche nel nostro futuro".