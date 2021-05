Sanità, Fantozzi-Martinelli (Fdi): "L'hub al Polo Fiere renderebbe più agevole il piano di vaccinazione"

Altri articoli in Politica

lunedì, 3 maggio 2021, 20:06

Questa mattina (3 maggio), come da tradizione, i volontari della Croce Rossa hanno consegnato al Comune di Lucca la bandiera con l'emblema dell'associazione che l'8 maggio celebrerà in ogni angolo del mondo la sua Giornata

lunedì, 3 maggio 2021, 20:01

Intanto sono già 120 i permessi rilasciati dalla metà di marzo a quei locali che collocano i tavoli fino a 15 metri di distanza

lunedì, 3 maggio 2021, 19:57

"Esprimo il mio rammarico per la retrocessione della Pantera, da tifoso rossonero e da lucchese: termini che purtroppo non sempre coincidono. Da consigliere comunale chiedo inoltre al Comune chiarezza sullo stadio e alla società garanzie per il futuro". A parlare è Fabio Barsanti

lunedì, 3 maggio 2021, 15:11

Approda domani sera in consiglio comunale la richiesta della lista civica SìAmoLucca con cui si chiede l'istituzione di una commissione speciale o di indagine che si prenda carico di definire le problematiche del Condotto Pubblico

lunedì, 3 maggio 2021, 14:57

Si è svolta domenica l'escursione del movimento Difendere Lucca al Passo di Dante. Oltre a ripulire il basamento dai rifiuti, è stata data lettura del Canto 33° dell'Inferno e si è parlato dei rapporti fra Dante e Lucca, elencando le citazioni della nostra città e dei suoi personaggi all'interno della...

lunedì, 3 maggio 2021, 13:56

Lo dichiara il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al Comune di Lucca, da sempre in prima linea nelle battaglie portate avanti dai comitati Difendiamo i Nostri Figli del family Day, commentando l'esplicito sostegno del primo cittadino di Lucca al DDL Zan, pubblicato sui social network