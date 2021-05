Politica



Sanità, Fantozzi-Martinelli (Fdi): "Polo Fiere, persa una grande occasione. Le lotte interne al Pd stanno penalizzando Lucca"

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:01

"Con il Polo Fiere si è persa una grande occasione per accelerare le vaccinazioni nel territorio di Lucca. Come si sono appellati anche i sindaci, senza un hub efficiente e di certe dimensioni i vaccinati saranno sempre pochi. Le lotte interne al Pd stanno penalizzando i cittadini e la città di Lucca" dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

"È evidente lo scontro tra l'area di Baccelli e il resto dei sindaci targati Pd: il primo ha voluto investire oltre 3 milioni di euro sulla struttura del Campo di Marte, inaugurato e mai utilizzato a causa della mancanza di personale, ed ora blocca l'apertura dell'hub del Polo fiere per giustificare la spesa sul Campo di Marte costringendo i cittadini a fare i vaccini in spazi non idonei. E costringendo molti lucchesi a sobbarcarsi chilometri per andare a vaccinarsi in altre province. La politica regionale ha sacrificato Lucca rafforzando, invece, altri poli sanitari emarginando il nostro territorio. Le scelte e gli errori dell'assessore Baccelli vengono pagati a caro prezzo dai lucchesi, penalizzati anche nella vaccinazione" sostengono Fantozzi e Martinelli.