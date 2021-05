Scelto il comitato direttivo dell'associazione Lucca 2032

Altri articoli in Politica

giovedì, 6 maggio 2021, 13:30

"Visto che si era speso per la ristrutturazione di un padiglione Covid da 150 posti letto al Campo di Marte, inaugurato e non utilizzato"

mercoledì, 5 maggio 2021, 22:36

Pellegrinaggio di imprenditori, politici, intellettuali per convincere il sindaco di Viareggio a scendere in pista alle amministrative del 2022. Tra essi anche Marco Remaschi di Azione, il partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:51

Salvaguardia dei volatili e dei mammiferi di piccola taglia, il Comune di Porcari rinnova la convenzione con l'associazione nazionale protezioni animali natura ambiente

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:48

"Il regolamento per Taxi e NCC approvato dal Comune va contro gli interessi delle categorie". E' secco il giudizio del consigliere di opposizione Fabio Barsanti, che nel consiglio di ieri sera ha fatto una dura opposizione alle nuove regole per il trasporto non di linea, introdotte nonostante la netta contrarietà...

mercoledì, 5 maggio 2021, 08:10

Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al comune di Lucca durante la discussione in consiglio comunale di stasera (4 maggio) del regolamento comunale per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea

martedì, 4 maggio 2021, 15:55

"Si scrive Mario Pardini, si legge Marcello Pera. Altro che giovane della società civile, come è solito raccontarsi. In ogni uscita pubblica, il candidato sindaco in pectore della destra si configura per quello che appare realmente: un paravento, dietro il quale si nasconde la vecchia politica lucchese e i partiti...