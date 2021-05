Politica



“Suolo pubblico: velocizzare il rilascio dell’autorizzazione e taglio della tassa rifiuti”

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:56

“Suolo pubblico: velocizzare il rilascio dell’autorizzazione e taglio della tassa rifiuti”. Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al comune di Lucca.

"È indispensabile - aggiunge il capogruppo del partito di Giorgia Meloni - che il comune inverta la marcia e metta in campo una procedura semplificata per consentire ai bar e ristoranti di poter lavorare. Il fattore tempo relativo al rilascio dell’autorizzazione è determinante vista la situazione già molto difficile per una categoria messa in ginocchio da provvedimenti ristrettivi del governo Draghi".

"Ci sono locali - prosegue Martinelli - ancora chiusi perché non hanno ricevuto risposta in merito alla richiesta di poter occupare uno spazio all’aperto dove poter disporre tavoli e sedie. La misura del governo Draghi che ha previsto di consentire solo a partire dal 1 giugno la consumazione al banco dei bar e la possibilità di mangiare all’interno dei ristoranti, ha penalizzato in maniera significativa chi non era attrezzato o aveva spazi ristretti di suolo pubblico. Stava quindi all’amministrazione comunale venire incontro alle esigenze lavorative di queste attività e predisporre fin da subito, come da noi richiesto, procedure di rilascio del suolo pubblico in 24/48 ore. Chiediamo inoltre all’amministrazione comunale-ha concluso Martinelli- di tagliare la tassa sui rifiuti per gli spazi di suolo pubblico concessi".