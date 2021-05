Politica



Una scuola di giochi di ruolo alla Corte dell’Angelo

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:22

Una scuola di giochi di ruolo alla Corte dell’Angelo: riparte così lo spazio che l'amministrazione comunale ha dedicato ai giovani Il 2 giugno si presenta il progetto. Il consigliere Bianucci: “riprendiamo in sicurezza la socialità della nostra città grazie al protagonismo dei giovani”.

Torna a vivere, in sicurezza, lo spazio di Corte dell’Angelo: la struttura a due passi da piazza San Michele che l’amministrazione comunale ha dedicato alle politiche giovanili. Ad animarlo, due pomeriggi alla settimana, sarà l’associazione Fantasy Real Dreams, composta da un bel numero di ragazze e ragazzi lucchesi. Il gruppo, in collaborazione col Comune di Lucca, darà vita ad una vera e propria scuola per giochi di ruolo, rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni.

I laboratori, che si svolgeranno nella massima sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, si articoleranno in corsi di teatro, cucito, make up scenografico e costruzione spade di Larp. Per presentare il progetto, mercoledì prossimo 2 giugno, a partire dalle ore 15,00, l’associazione organizzerà alla Corte dell’Angelo un pomeriggio di “open day”, aperto appunto a tutti gli interessati, che potranno così ricevere le informazioni sulla scuola. In quell’occasione, le ragazze e i ragazzi di Fantasy Real Dreams riceveranno le persone rigorosamente in costume.

Il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci ha incontrato il gruppo assieme a Paolo Micheletti, presidente dell’associazione “Onda espressiva”, che gestisce lo spazio della Corte dell’Angelo. “Grazie al protagonismo dei nostri giovani – sottolinea Bianucci – riparte, in sicurezza, la socialità nella nostra città. Lucca è la capitale dei comics, ed è bello vedere tante ragazze e ragazzi che vivono l’esperienza dei games con creatività, accoglienza e generosità nei confronti dei loro coetanei che desiderano avvicinarsi all’esperienza dei giochi di ruolo. Col corso che parte, saranno direttamente i giovani partecipanti a misurarsi con la realizzazione dei costumi e la messa in scena scenografica. Per tutti questi motivi l’amministrazione comunale sostiene con orgoglio una così bella passione”. Per avere maggiori informazioni sull'iniziativa, gli interessati possono scrivere una mail a: fantasyrealdreams@fantasylucca.it.