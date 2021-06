Politica



Al centro si svegliano: "La famiglia è il vero investimento sul futuro"

martedì, 1 giugno 2021, 09:09

"La famiglia è il vero investimento sul futuro, ma purtroppo mancano tuttora adeguate politiche di sostegno". A parlare sono Marco Barsella, consigliere comunale a Lucca, e Gaetano Ceccarelli, suo collega a Capannori.

A detta loro, la situazione di questa essenziale struttura sociale è oggi aggravata dalla compressione del welfare e dalla mancanza di lavoro. "Le criticità da affrontare sono molteplici – spiegano i due consiglieri -: quelle relative al reddito familiare, al costo dei figli, ai limiti del sistema fiscale, alla difficoltà di conciliazione tra vita lavorativa e vita affettiva, al costo e alla reperibilità delle abitazioni, ai carichi delle responsabilità che gravano sulla famiglia ed in particolare sulla donna".

Perciò, Barsella e Ceccarelli hanno presentato alle rispettive assemblee una mozione, già approvata a Capannori e in attesa di discussione a Lucca, nell'ottica di un rafforzamento della collaborazione tra le liste civiche di orientamento popolare della Piana di Lucca. "Chiediamo di intensificare l'azione comunale in favore della famiglia, individuando misure concrete e più incisive. In particolare, domandiamo il potenziamento del servizio degli asili nido con costi agevolati".

Un'attenzione alla famiglia come soggetto economico e sociale. "Va favorita la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli affettivi, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici madri, parallelamente ad una revisione del sistema tributario comunale e delle tariffe. Infine - concludono Barsella e Ceccarelli – auspichiamo il rafforzamento della politica alloggiativa, al fine di sostenere maggiormente le giovani famiglie, favorendone l'accesso alla casa in affitto o in proprietà".