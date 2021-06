Politica



All'impianto sportivo delle Madonne Bianche arriva il gioco del Paddle

martedì, 1 giugno 2021, 15:40

L'impianto sportivo polivalente delle Madonne Bianche si doterà di tre nuovi campi di Paddle, una disciplina sportiva simile al tennis, nata in Argentina e divenuta molto in voga anche nel territorio lucchese.

Per questo motivo le società Junior Tennis Club Lucca e Delca Spianate, che dal 2017 gestiscono l'impianto comunale su concessione del Comune, hanno chiesto e ottenuto dall'amministrazione comunale l'autorizzazione a realizzare i tre nuovi campi, di dimensioni più piccole, utilizzando uno dei due attuali campi da tennis.

La giunta Tambellini con apposita delibera di stamani (1 giugno) ha dato il via libera all'operazione che sarà effettuata a cura e spese dei due gestori con i necessari nulla osta che dovranno essere trasmessi all'ufficio dell'edilizia sportiva per l'approvazione. Le nuove opere, che saranno realizzate a breve, diventeranno di proprietà del Comune come le altre strutture dell'impianto.

“Abbiamo ritenuto molto interessante la proposta dei gestori – spiega l'assessore allo sport Stefano Ragghianti – . La nuova disciplina si sta infatti moto diffondendo tra gli sportivi perché può essere praticata con facilità da persone di età differenti e non richiede una particolare preparazione atletica. L'impianto polisportivo delle Madonne Bianche in questo modo aggiungerà al tennis classico e al beach tennis un'ulteriore specialità, creando una nuova e interessante opportunità per la pratica sportiva locale”.