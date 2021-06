Politica



Assi Viari, Fantozzi-Martinelli (Fdi): "La politica degli annunci e le vane promesse del Pd hanno lasciato Lucca senza infrastrutture"

martedì, 1 giugno 2021, 14:15

"Passiamo dalle parole ai fatti. Come Fratelli d'Italia ci siamo sempre battuti per dare a Lucca infrastrutture adeguate ma la politica degli annunci e le vane promesse del Pd hanno lasciato la città al palo. Dopo anni ci ritroviamo ancora a ragionare su progetti e coperture finanziarie! Senza un hub vaccinale, senza collegamenti ferroviari all'altezza, tanto che il doppio binario da Firenze si ferma alla provincia di Pistoia, senza strade e ponti per snellire il traffico e far decollare l'economia: Lucca è l'ultimo baluardo di periferia per la Regione Toscana" attaccano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, ed il capogruppo in Consiglio comunale, Marco Martinelli.

"Comune, Regione e Governo, a guida Pd, hanno continuato a promettere ma non hanno mantenuto. Lo sviluppo del territorio lucchese -aggiungono Fantozzi e Martinelli- è legato alla realizzazione di opere infrastrutturali come il Ponte sul Serchio, gli Assi Viari e l'Asse Suburbano. Tali opere devono vedere la luce, la città non può più aspettare! Realizzare un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente incrementa la competitività del territorio al servizio delle imprese e migliora la qualità della vita delle persone. I costi del non fare sono infinitamente superiori a quelli di realizzare tali interventi".