Politica



Barsanti dopo le aggressioni: "Centro storico abbandonato dall’amministrazione"

martedì, 22 giugno 2021, 16:51

Sulle aggressioni avvenute nel fine settimana nella zona di Corso Garibaldi interviene il consigliere di Difendere Lucca, che accusa l'amministrazione di aver abbandonato il centro storico, e chiede che i controlli e i pattugliamenti da parte delle forze dell'ordine siano gestiti diversamente.

"Le aggressioni avvenute nelle sere di venerdì e sabato scorsi – dichiara in una nota Fabio Barsanti – sono solo la punta di un iceberg che vede la zona sud del centro essere divenuta terra di conquista di piccole bande multietniche di giovani, più volte al centro di cronache e denunce. Una situazione che va avanti da anni, che espone a rischi giovani, donne e commercianti della zona ma che viene evidentemente sottovalutata".

"Situazioni ed episodi che avvengono da un po' di tempo e a prescindere dalla riapertura dei locali o la fine delle restrizioni – continua la nota – e soprattutto negli orari più diversi, spesso in pieno giorno. Chi ne ha fatto le spese stavolta poteva trovarsi in una situazione molto peggiore, data la dinamica delle aggressioni. La zona di via della Polveriera e di Porta San Pietro necessita di maggiori controlli mirati e di presidi fissi da parte delle forze dell'ordine, che finora sono state mandate per lo più a controllare il rispetto degli orari dei locali, come se questa fosse la priorità rispetto alla sicurezza fisica delle persone".

"Il sottoscritto ha più volte segnalato il problema in Consiglio comunale – conclude il consigliere di opposizione – ma l'amministrazione comunale non ha mai affrontato adeguatamente la questione. La giunta Tambellini ha di fatto abbandonato il centro storico: caos permessi e ztl; malfunzionamento della raccolta rifiuti; degrado, sporcizia e assoluta mancanza di sicurezza sono i lasciti di questo centrosinistra, incapace di recuperare il seppur minimo contenitore all'interno delle Mura. Un disastro per tutti: residenti, commercianti e fruitori della città".