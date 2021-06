"Del Ghingaro, sindaco di Lucca: why not?"

Altri articoli in Politica

martedì, 1 giugno 2021, 15:40

Stamani la giunta ha dato l'autorizzazione a procedere con l'intervento che trasformerà uno dei due campi da tennis in tre campi per la pratica della nuova disciplina.

martedì, 1 giugno 2021, 15:12

Replica della lista civica ai capigruppo di centrosinistra: "Mentre si tenta di screditarci, un sondaggio Winpoll dimostra che la nostra lista civica è perfettamente sintonizzata sulle idee dei cittadini: che nell'edificio vogliono un polo museale, multisala, biblioteca. Non negozi e appartamenti"

martedì, 1 giugno 2021, 14:15

"Senza Assi viari, Asse Suburbano e Ponte sul Serchio lo sviluppo economico non decolla. Come sempre detto: passiamo dalle parole ai fatti"

martedì, 1 giugno 2021, 09:09

"La famiglia è il vero investimento sul futuro, ma purtroppo mancano tuttora adeguate politiche di sostegno". A parlare sono Marco Barsella, consigliere comunale a Lucca, e Gaetano Ceccarelli, suo collega a Capannori

martedì, 1 giugno 2021, 08:42

Francesco Colucci interviene a nome di Riformisti per Italia Viva al fine di sollecitare la candidatura di Giorgio Del Ghingaro a sindaco di Lucca. Roberto Panchieri, segretario del circolo Centro Storico del Pd, spiega come Colucci apprezzi molte doti dell'attuale sindaco di Viareggio, ma non crede all'eventualità

lunedì, 31 maggio 2021, 21:52

Andata esaurita la prima, esce il 1 giugno la nuova edizione, per Diarkos, della biografia del segretario nazionale del Msi-Dn morto nel 1988 scritta da Aldo Grandi. Con una lunga intervista alla figlia Giuliana De' Medici e una galleria di foto inedite