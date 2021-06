Politica



“Dimissioni Gottardo da cda Lucca Crea: evidente rottura con politica portata avanti da Raspini in questi anni”

sabato, 12 giugno 2021, 13:06

“Dimissioni Gottardo da Cda Lucca Crea: evidente rottura con politica portata avanti da Raspini in questi anni”. Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al comune di Lucca commentando le dimissioni da componente del cda di Lucca Crea srl di Aldo Gottardo.



"Le parole di Gottardo - aggiungono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia- rese note dai mass media non lasciano spazio a dubbi: “sui temi dell’ambiente chi aveva la delega in quattro anni non ha mosso un dito”. Il centro sinistra - attacca il gruppo consiliare del partito di Giorgia Meloni - si dimostra sempre più diviso al suo interno ed anche una lista civica, Lucca per l’Ambiente, che nella scorsa campagna elettorale aveva contribuito con 353 voti alla vittoria di Tambellini oggi strappa perché sono state disattese le promesse ed i programmi su cui la compagine di sinistra si era impegnata con i movimenti che l’hanno sostenuta e con la citta di Lucca. Sicuramente la presa di distanza dalla politica ambientale di Raspini è stata volutamente plateale visto che Gottardo poteva tranquillamente uscire senza clamore due mesi fa chiedendo al primo cittadino di non essere inserito nella rosa delle nuove designazioni di Lucca crea srl avvenute con decreto n.24 firmato da Tambellini il 14 aprile 2021".



"Questa - prosegue il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lucca - è solo la punta dell’iceberg di una situazione molto più complessa che ha visto in questi anni di amministrazione a guida centro sinistra tanti annunci ma pochi fatti concreti per lo sviluppo del territorio e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini".



"Lucca - conclude la nota del gruppo consiliare del partito di Giorgia Meloni - ha bisogno di un cambiamento radicale ed una nuova stagione politica dopo 9 anni di amministrazione di sinistra che ha pensato solo a provvedimenti ideologici e non al benessere e alla crescita della comunità".