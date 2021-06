Politica



FdI: “La sinistra utilizza strumentalmente gli spazi pubblici per divulgare ideologie gender”

sabato, 5 giugno 2021, 11:59

“La sinistra utilizza strumentalmente gli spazi pubblici per divulgare ideologie gender”. Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del comune di Lucca a seguito dell’annuncio dell’amministrazione comunale di inaugurare il giardino di fronte all'ingresso di palazzo Orsetti realizzando come primo momento di incontro un confronto con l'associazione LuccAut su identità di genere e sessualità.



"Guarda caso - aggiungono i consiglieri comunali di Fratelli d'Itali a- uno spazio pubblico che a parole dovrebbe essere dedicato e aperto a tutti i giovani apre i suoi battenti con un incontro organizzato da un'associazione di parte su temi importanti e sensibili. Siamo totalmente d'accordo – prosegue la nota del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Lucca- e condividiamo la necessità di ricavare spazi all'aperto per i giovani soprattutto in questo periodo dove c'è assoluta necessità di ritrovare una socialità smarrita a causa delle restrizioni imposte dal governo per fronteggiare la pandemia Covid-19".



"Riteniamo però fondamentale - conclude la nota dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia - che questi luoghi siano realmente spazi liberi e rimangano scevri da qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica ed ideologica. Siamo fortemente preoccupati per il continuo tentativo di questa amministrazione di sinistra di trasmettere a Lucca ideologia gender il cui scopo è la ‘destrutturazione dell’umano’, come la chiamano gli stessi fautori, e la distruzione della famiglia, che resta l'unico baluardo, l'unica resistenza a ogni forma di penetrazione antiumana. Infatti il grande nemico dei sostenitori dell’ideologia del gender è la famiglia. Già Engels, nel suo manifesto, identificava nella famiglia, nella proprietà borghese e nella religione i tre nemici dell’avvento del comunismo".