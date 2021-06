“Garage privati e permessi Ztl: accolta la nostra richiesta di apportare modifiche alle nuove disposizioni”

Altri articoli in Politica

venerdì, 25 giugno 2021, 15:46

Il consigliere di Difendere Lucca torna nuovamente sul problema dei gabbiani in centro storico e nella periferia, chiedendo all'amministrazione di intervenire per risolvere il problema. Barsanti accusa il comune di non aver fatto quanto avrebbe dovuto e ha protocollato un'interrogazione

venerdì, 25 giugno 2021, 15:08

Il gruppo consiliare sottolinea come in questi giorni la situazione si sia fatta rischiosa proprio per i piccoli e le insegnanti

venerdì, 25 giugno 2021, 12:55

Italia Viva chiede un intervento di decoro urbano dell'area all'incrocio tra via Geminiani e via Catalani a pochi metri di distanza dalla rotatoria di piazzale Boccherini. Come previsto dal regolamento comunale e dall'articolo 44 del regolamento edilizio

venerdì, 25 giugno 2021, 08:58

Il presidente della libera associazione cittadina "Lucca ti voglio bene" fa il punto della situazione sull'inosservanza dei limiti di velocità in alcune vie di San Concordio

giovedì, 24 giugno 2021, 12:49

Tambellini: “Un viaggio nel fasto di una dimora barocca lucchese perfettamente conservata fra capolavori assoluti: visitiamo il Museo Nazionale di Palazzo Mansi”. Il Comune proprietario del mantello di corte di Elisa Baciocchi esposto nella sezione neoclassica”

giovedì, 24 giugno 2021, 09:26

L'assessore ai lavori pubblici Raspini incontrerà lunedi prossimo i rappresentati del Comitato Per S.Concordio, degli Amici del Porto della Formica e del Circolo Legambiente di Lucca, che la settimana scorsa gli avevano chiesto un incontro urgente circa i lavori in corso al Fosso Penitese-Benassai sul viale S.Concordio