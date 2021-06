Politica



“Garage privati e permessi ZTL: la responsabilità delle nuove disposizioni è interamente dell’amministrazione comunale. Servono correttivi”

lunedì, 21 giugno 2021, 14:04

Torna nuovamente sulla questione Marco Martinelli capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Lucca che su

sollecitazione di molti cittadini sta seguendo attentamente l’evolversi della vicenda del rinnovo dei permessi relativi all'accesso, al transito e alla sosta all'interno della ZTL della città.

"La società Metro - aggiunge l'esponente del partito di Giorgia Meloni - è solo l'esecutore di provvedimenti decisi dalla giunta Tambellini. Infatti a partire dal 01 giugno è attivo il nuovo PAMS (Piano Attuativo della Mobilità e della Sosta) per la gestione dell'accesso, del transito e della sosta all'interno della ZTL della città che è stato deliberato esclusivamente dall'attuale amministrazione di sinistra. In merito ai permessi relativi all'accesso al garage, rimessa o area di parcheggio privata chiediamo che siano apportati correttivi. In particolare di modificare il punto in cui è previsto che il richiedente di tale permesso o altro componente del nucleo familiare non è titolare dei permessi A1 (Zona C) A2 (zona B) A3 (zona A). Quindi il paradosso di questa disposizione è che se in una famiglia viene rilasciato un permesso per l'accesso al garage, rimessa o area di parcheggio privata, gli altri componenti del nucleo familiare non possono essere titolari del permesso relativo alle zone A, B, C."

"Questa è solo la punta dell’iceberg - conclude Martinelli - di una serie di criticità che stanno emergendo con l'entrata in vigore del nuovo PAMS e che necessitano un generale ripensamento del provvedimento al fine di apportare soluzioni immediate alle problematiche. Ho richiesto ed ottenuto un confronto con l'amministrazione comunale e la società Metro che si svolgerà in commissione partecipate mercoledì 23 giugno

alle ore 9".