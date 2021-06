Politica



Il centrodestra 'apre' a Pardini, ma alla riunione mancava soltanto lui

martedì, 22 giugno 2021, 19:37

di aldo grandi

Il ghiaccio è rotto. Finalmente il centrodestra, per la prima volta, si è riunito e alla riunione ha invitato Lucca 2032, l'associazione di Mario Pardini che farà sicuramente parte del gruppo di liste che tenteranno di strappare, la prossima primavera, la città di Lucca alla Sinistra.

Ieri sera la seduta si è svolta nella sede di Capannori di Fratelli d'Italia. Presenti tutti o quasi, mancava proprio il protagonista più atteso, Mario Pardini, ma non certo per motivi particolari quanto perché Lucca 2032 ha un suo organico ed è stata rappresentata da Nicola Lucchesi, anche lui ex giovane di Forza Italia e che l'ex sindaco Mauro Favilla cooptò nel Cda di Lucca Comics&Games.

Presenti tutte le forze politiche che concorreranno alla tornata elettorale: per Forza Italia c'erano Maurizio Marchetti e Matteo Scannerini, per Fratelli d'Italia Riccardo Giannoni e Marco Martinelli, per la Lega Salvadore Bartolomei, Remo Santini e Giovanni Marchi per SiAmo Lucca, Fabio Barsanti e Andrea De Luca di Difendere Lucca.

Su una cosa tutti si sono detti concordi: soltanto uniti si può vincere contro la Sinistra e riprendersi Lucca. Ci sono, però, un paio di aspetti sui quali ci sarà da approfondire. Innanzitutto tutti si aspettavano la presenza di Mario Pardini visto che, in fondo, tutti erano presenti e ci avevano sempre messo la propria persona. Oltre a questo, però, la cosa che ha stupito è il fatto che il rappresentante di Lucca 2032 non ha chiesto espressamente per Mario Pardini un ruolo di candidato e questo nonostante da tempo questa ipotesi sia stata avanzata da commentatori e non solo. Per di più sempre Lucchesi non ha confermato la volontà di trasformare l'associazione Lucca 2032 da associazione culturale a lista civica, passaggio fondamentale.

Tutto ciò ha creato una certa sorpresa tra i presenti che si aspettavano qualcosa di più concreto. Comunque sia sono stati eliminati i dubbi circa l'essere Pardini sostenuto da chissà quali personaggi politici dietro le quinte. In realtà Pardini sta conducendo una campagna personale nelle frazioni del territorio e tra la gente e la cosa sta producendo effetti positivi.

C'è stato l'impegno, alla fine, di ritrovarsi fra un paio di settimane ed è stato chiesto espressamente che questa volta sia presente lo stesso Mario Pardini.