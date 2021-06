Il centrodestra si è riunito e lancia l'assalto a palazzo dei Bradipi

Altri articoli in Politica

mercoledì, 23 giugno 2021, 18:52

"Serve una nuova idea di mobilità coerente con scelte di transizione ecologica: il commissariamento degli assi viari non deve portare ad imporre alla piana di Lucca progetti vecchi e superati". Lo dichiara in una nota l'associazione Sinistra con

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:08

"Già abbiamo scritto, giorni addietro, cosa riteniamo celi il silenzio dei protagonisti della vicenda "Ex Manifattura": il tentativo di trovare una "quadra" che non faccia perdere faccia e soldi, soldi dei lucchesi, improvvidamente già in parte anticipati.

martedì, 22 giugno 2021, 19:37

Nella sede di Fratelli d'Italia a Capannori si sono riuniti i rappresentanti del centrodestra per fare il punto sulla situazione politica: presente, per la prima volta, Lucca 2032 di Mario Pardini

martedì, 22 giugno 2021, 17:13

A denunciare questa situazione, chiedendo provvedimenti al comune e un raccordo maggiore tra il comando di Polizia Municipale e le forze dell'ordine, è la lista civica SìAmoLucca

martedì, 22 giugno 2021, 16:51

Sulle aggressioni avvenute nel fine settimana nella zona di Corso Garibaldi interviene il consigliere di Difendere Lucca, che accusa l'amministrazione di aver abbandonato il centro storico, e chiede che i controlli e i pattugliamenti da parte delle forze dell'ordine siano gestiti diversamente

martedì, 22 giugno 2021, 13:31

“Sono a disposizione del mio partito e della mia città per guidare un percorso che costruisca il futuro di Lucca”: Francesco Raspini interviene all’assemblea comunale Pd e ribadisce la volontà di candidarsi a sindaco di Lucca