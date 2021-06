Il sindaco Tambellini ha conferito la medaglia della città di Lucca alla dottoressa Maria Rosa Paolini

Altri articoli in Politica

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:39

Lucca per l'ambiente ringrazia Aldo Gottardo per quanto fatto in questi quattro anni di lavoro assiduo per ambiente e animali come consigliere di amministrazione di Lucca Crea

martedì, 8 giugno 2021, 15:51

La giunta ha approvato oggi il progetto definitivo: servirà a partecipare a un bando sulla valorizzazione delle fortificazioni della Regione Toscana. L'assessore Raspini: “Un pezzo importante della nostra storia e della nostra identità”

martedì, 8 giugno 2021, 15:33

Ora che è stato fatto il mega zoccolo di cemento sopra il quale inizierà la costruzione della Piazza Coperta, è possibile svuotare il sottostante piano interrato che da 10 anni è pieno d'acqua

martedì, 8 giugno 2021, 15:28

Il coordinamento sulle rivelazioni dell'ex assessore Marchini: "Utilizzata come utili idioti pronti a firmare atti fondamentali senza nemmeno averli letti. Questa vicenda ormai ha i contorni dello scandalo"

martedì, 8 giugno 2021, 15:13

"Come per la Manifattura, guardiamo con interesse agli interventi promossi dal privato per riqualificare luoghi della città"

martedì, 8 giugno 2021, 15:09

Il consigliere di opposizione, presente alla presentazione ufficiale del progetto in San Francesco, invita l'amministrazione comunale a crederci di più e sciogliere ogni riserva. "Non ho visto molta convinzione nelle parole di Sindaco e assessore allo sport", dichiara Barsanti