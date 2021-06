Politica



Inaugurata la targa in memoria del pittore Alfredo Meschi 1905-1981

sabato, 26 giugno 2021, 14:16

di chiara grassini

Inaugurata la targa dedicata al pittore Alfredo Meschi in via della Scogliera a Monte San Quirico. A ricordare la figura dell'artista il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Il primo cittadino lo conosceva bene.

"La sua arte si avvicina molto ai Macchiaioli e Giovanni Fattori è stato un suo punto di riferimento - ha affermato - Meschi dipingeva all'aria aperta e non voleva sentir parlare di scuole. Era un pittore spontaneo e utilizzava il pastello".

Nato a Lucca nel 1905, frequenta l'istituto d'arte Passaglia dove dimostra sin da subito la sua predisposizione per la pittura paesaggistica sotto la direzione di Alceste Campriani.Nel corso della sua carriera entrerà in contatto con due maestri di origine partenopea e durante il periodo fascista rifiuta l'insegnamento per non iscriversi al Pnf.Tra i suoi temi prediletti quello legato al fiume così come i dintorni di Lucca:Vallebuia, l'Ozzeri e Pozzuolo. Per non parlare delle numerose esposizioni. Tra esse la Biennale di Venezia del 1948 prima e del 1950 dopo. Nel 1979 l'amico Carlo Ludovico Ragghianti cura "la grande mostra antologica" che ripercorre i 50 anni di attività di Alfredo Meschi a Palazzo Mansi.

La targa, voluta appositamente lungo il fiume Serchio, vuole ricordare un luogo familiare e soprattutto tramandare la sua memoria. Oltre al sindaco erano presenti anche i famigliari.