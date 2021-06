La parlamentare Lucia Ciampi a palazzo Orsetti: confronto sui temi dell'educazione e formazione

Altri articoli in Politica

lunedì, 21 giugno 2021, 20:47

Fosso Penitese: il Comitato Per S.Concordio, gli Amici del Porto della Formica e Legambiente scrivono alla Soprintendenza per salvaguardare le strutture murarie del fosso cinquecentesco e chiedono un incontro urgente con l'assessore Raspini

lunedì, 21 giugno 2021, 20:32

Valutare di investire una parte della cospicua cifra che la Fondazione Puccini incasserà dall'accordo sui diritti con la Ricordi per risollevare le sorti del Caffè Di Simo. E' la proposta che lancia Difendere Lucca attraverso il consigliere Barsanti, in vista delle celebrazioni del centenario del 1924

lunedì, 21 giugno 2021, 18:00

Giovedì 1 e venerdì 2 luglio 2021 all’Orto botanico di Lucca e nel Complesso di San Micheletto si svolgerà la riunione annuale del Gruppo Orti botanici e Giardini Storici della Società Botanica Italiana

lunedì, 21 giugno 2021, 17:48

Incendi boschivi: calano a Lucca negli ultimi dieci anni, ma risultano particolarmente distruttivi quelli di maggiore dimensione. Mercoledì 23 giugno in diretta Facebook sulla pagina del Comune si presenta lo studio che farà parte dell'aggiornamento del Piano di protezione civile comunale

lunedì, 21 giugno 2021, 17:44

A denunciare l'accaduto erano stati proprio i ragazzi e le ragazze del gruppo cittadino Echo, che avevano segnalato come la panchina arcobaleno, istallata solo una manciata di settimane fa in Corso Garibaldi, in Centro storico, fosse stata oggetto di vandalismo, con l'incisione di svastiche e insulti omofobi

lunedì, 21 giugno 2021, 14:04

Torna nuovamente sulla questione Marco Martinelli capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Lucca che susollecitazione di molti cittadini sta seguendo attentamente l’evolversi della vicenda del rinnovo dei permessi relativi all'accesso, al transito e alla sosta all'interno della ZTL della città