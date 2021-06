Politica



L'apprezzamento del Pci a Gottardo per le dimissioni da "Lucca Crea"

venerdì, 11 giugno 2021, 09:16

Il Partito Comunista Italiano – Sezione Lucca e Valdiserchio commenta le dimissioni dal consiglio di amministrazione di "Lucca Crea" da parte di Aldo Gottardo.



"Non sappiamo con certezza - esordisce - le motivazioni che hanno fatto decidere ad Aldo Gottardo, esponente di primo piano di "Lucca per l'Ambiente", a dare le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di "Lucca Crea"; tuttavia diverse indiscrezioni che circolano ed alcuni fatti più volte esposti dallo stesso Gottardo, al quale vanno la solidarietà e l'apprezzamento della sezione lucchese del PCI, ci portano a fare alcune considerazioni".

"Aldo - spiega il Pci - è stato uno dei promotori delle iniziative che hanno portato Lucca a essere la prima città europea a misura di animale. E' stato in prima fila contro lo sfruttamento degli animali nei circhi facendo impegnare la Giunta Tambellini a disincentivarne la presenza. Un dato si può analizzare: l'allontanamento da parte di Tambellini dell'Assessore Marchini ha visto, non solo la sostituzione di un Assessore, ma un rimpasto completo delle deleghe all'interno della Giunta. Proprio le deleghe dell'ambiente e della transizione ecologica da Raspini sono passate alla Simi e su tali deleghe "Lucca per L'Ambiente" aveva concordato dei punti programmatici da attuare entro la fine della legislatura".

"Il cambio delle deleghe sull'ambiente - conclude - potrebbe essere il punto nodale delle dimissioni di Gottardo; "Lucca per l'Ambiente" ha visto solo un punto realizzarsi del programma che aveva stilato insieme al PD e l'avvicendamento delle deleghe sembra fatto apposta per non far ricadere su Raspini, probabile futuro candidato Sindaco del Pd, la colpa della mancata realizzazione del programma concordato. Cambiano gli orchestratori, da Tambellini a Raspini, ma evidentemente il rispetto degli accordi presi in campagna elettorale non è il fiore all'occhiello del PD lucchese. Di sicuro a perderci, come al solito, sono i cittadini".