Politica



Lucca per l'ambiente ringrazia Aldo Gottardo

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:39

Lucca per l'ambiente ringrazia Aldo Gottardo per quanto fatto in questi quattro anni di lavoro assiduo per ambiente e animali come consigliere di amministrazione di Lucca Crea:

Tutti sapevamo che sarebbe stato difficile, che ogni singolo giorno sarebbe stato in salita. Il suo è stato un impegno a tempo pieno, seguire le battaglie animaliste ed ecologiste prevede molto impegno e Aldo non si è mai risparmiato.

In questi periodi in cui troppi fanno politica solo per interesse personale non possiamo non sottolineare il gesto importante e concreto, quello di lasciare un ruolo in un consiglio di amministrazione.Ma gli ideali vengono prima di ogni posizione.

Sappiamo che il suo lavoro non terminerà con questa esperienza, lo incoraggiamo per tutto quello che verrà nel prossimo futuro e lo sosterremo come il nostro gruppo ha sempre fatto. Siamo certi che le prossime settimane, i prossimi mesi, i prossimi anni ci vedranno al suo fianco.

Prima di essere un movimento politico siamo persone che condividono le stesse lotte, non c'è giorno di festa, non c'è maltempo, non c'è né freddo né caldo per quella che definiamo una scelta etica: difendere gli ultimi degli ultimi, animali e ambiente.