Montemagni (Lega): "Favorevoli al progetto relativo al nuovo stadio, importante concretizzarlo"

giovedì, 10 giugno 2021, 15:15

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli

giovedì, 10 giugno 2021, 14:23

Nell'ultima riunione è stato deciso di estendere la partecipazione al fondatore di Lucca 2032. Un passo in avanti o, visto il clima che si respira, due indietro?

giovedì, 10 giugno 2021, 13:11

“Ai difensori di Lucca si sono aggiunti i riformisti. Mancano, per adesso, i comitati, quelli di Uniti per la Manifattura, i salvatori della Manifattura, le vestali del Bello, insomma tutti quelli che hanno fatto di tutto per osteggiare l'operazione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio - incalza - Alla Manifattura...

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:39

Lucca per l'ambiente ringrazia Aldo Gottardo per quanto fatto in questi quattro anni di lavoro assiduo per ambiente e animali come consigliere di amministrazione di Lucca Crea

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:29

Il sindaco Tambellini ha conferito la medaglia della città di Lucca alla dottoressa Maria Rosa Paolini medico anestesista rianimatore dell'ospedale di Lucca rientrata al lavoro dalla pensione durante le fasi più acute dell'emergenza sanitaria

martedì, 8 giugno 2021, 15:51

La giunta ha approvato oggi il progetto definitivo: servirà a partecipare a un bando sulla valorizzazione delle fortificazioni della Regione Toscana. L'assessore Raspini: “Un pezzo importante della nostra storia e della nostra identità”