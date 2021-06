Politica



Montemagni (Lega): “Raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia: l’assessore Baccelli evasivo sull’argomento”

giovedì, 17 giugno 2021, 12:26

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene con una nota stampa in merito al raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia.



“Nell’ambito dei lavori della competente commissione - afferma - abbiamo affrontato il tema dei rapporti con Trenitalia.”



“In particolare - prosegue il consigliere - abbiamo chiesto all’Assessore Baccelli quale fosse la situazione riguardo alla problematica inerente il raddoppio ferroviario sulla spesso tormentata linea Lucca-Pistoia.”



“Ebbene - precisa l’esponente leghista - il rappresentante della Giunta ci è apparso abbastanza evasivo, praticamente rimandando ad un’altra occasione la trattazione della questione.”



“In sintesi - sottolinea la rappresentante della Lega - i casi sono due: o non ci sono novità sostanziali sulla problematica, oppure l’Assessore non era preparato sul tema.”



“In entrambe le opzioni - conclude Elisa Montemagni - non vi sono, comunque, buone notizie per gli utenti; da parte nostra, riproporremo l’importante tematica in una delle prossime riunioni, confidando che, in quell’occasione, il nostro interlocutore sia più informato sui fatti.”