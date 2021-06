Politica



Montemagni (Lega): "Troppi episodi d'intolleranza nei confronti dei dipendenti Ctt Nord"

venerdì, 11 giugno 2021, 12:29

Dopo gli ultimi episodi di aggressione verbale denunciati dagli autisti Ctt Nord, Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, scende in campo per chiedere un piano di prevenzione e sicurezza.



"Purtroppo - afferma - si registrano con una preoccupante frequenza, aggressioni verbali e talvolta pure fisiche di ogni tipo, nei confronti dei dipendenti di Ctt Nord i quali lamentano il fatto che non sia mai stato attuato, nonostante i fondi stanziati dalla Regione, uno specifico piano relativo alla sicurezza."



"Gli autisti - prosegue il consigliere - sono giustamente allarmati da un fenomeno che rischia, col passare del tempo, di diventare, dunque, incontrollabile e dagli esiti sicuramente poco edificanti."



"A più riprese - precisa l'esponente leghista - sono state fatte delle richieste sensate ed a nostro avviso concretamente realizzabili, ma nulla si è fin qui mosso."



"Da parte nostra, quindi - conclude la rappresentante della Lega - predisporremo, pertanto, un atto per capire se la Regione è a conoscenza di quanto sta accadendo e quali misure, per quanto di sua competenza, intenda adottare per fronteggiare tale inaccettabile serie di episodi delinquenziali a cui, da tempo, è soggetto chi opera nel servizio pubblico."