Politica



Olivati (LC) sui furti a Sant’Anna: “Bene collaborazione tra comune e polizia”

sabato, 12 giugno 2021, 17:01

Gabriele Olivati, consigliere comunale di "Lucca Civica" e vicepresidente della commissione urbanistica, interviene sulla sicurezza nel quartiere di sant'Anna, dopo che la polizia ha denunciato due persone per la devastazione di un campo della polisportiva.



"A seguito di un’indagine della squadra mobile della Polizia di Stato - esordisce -, sono state denunciate due persone per la devastazione di un campo da calcio a Sant'Anna. Erano state identificate grazie alle telecamere posizionate dal Comune di Lucca. Questo è un ottimo risultato, che conferma l’approccio efficace sulla sicurezza da parte dell’amministrazione Tambellini".

"Una problematica molto sentita dall’opinione pubblica - spiega -, la cui gestione non può passare solo dalla repressione, perché è impossibile controllare simultaneamente il 100% del territorio. Soprattutto per le aree urbane più grandi e dense di popolazione, periodicamente avvengono fatti di cronaca riguardanti furti o rapine. Occorre quindi mettere insieme varie iniziative, come è stato fatto a Lucca. È vincente la collaborazione tra le forze di polizia, il controllo di vicinato e il posizionamento di telecamere. La Polizia di Prossimità è un altro tassello che si va ad aggiungere a un percorso che dura anni e di cui ora si iniziano a cogliere i frutti, che saranno duraturi. E per concludere servono bellezza, accessibilità e riqualificazione di luoghi pubblici: andiamo avanti con investimenti in tutti i quartieri e i paesi della città, seguendo l’esempio dei PIU – Progetti di Innovazione Urbana e partecipando a tutti i bandi possibili per accedere ai finanziamenti".