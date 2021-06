Ricomincia l'estate con Estate Davvero

Altri articoli in Politica

martedì, 15 giugno 2021, 18:52

Il contributo è relativo a tutta una serie di prestazioni, ausilii, dispositivi medici e visite che non sono rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale e riferibili al 2020

martedì, 15 giugno 2021, 18:32

Il servizio, introdotto otto anni fa dall'amministrazione Tambellini, consente agli alunni della scuola Pascoli di andare e tornare da scuola a piedi in sicurezza

martedì, 15 giugno 2021, 11:10

“Inopportuno che Elena Baroni la nuova garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza abbia sottoscritto l'appello a Raspini sindaco”. Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al comune di Lucca a seguito del documento a sostegno della candidatura a sindaco di Lucca di Francesco Raspini firmato dalla...

lunedì, 14 giugno 2021, 20:06

Santini, Barsanti e Bindocci: "Tutti malati, o era una necessità per prolungare la corsia per bici lungo gli spalti? E perché l'abbattimento è avvenuto in piena nidificazione, ovvero nel periodo vietato per legge?"

lunedì, 14 giugno 2021, 14:35

L'ex candidato sindaco e capogruppo di SìAmoLucca: "Il consulente Ricca, in commissione consiliare, ha spiegato il percorso confermandone la fattibilità. Sul monumento non verrebbero posti ulteriori vincoli: ora il Comune attivi contatti anche con il Governo"

lunedì, 14 giugno 2021, 11:35

Lucca in Azione under 30 incalza duramente in merito alla situazione sanitaria lucchese, nello specifico sulla trasformazione del padiglione a di Campo di Marte