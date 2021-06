Politica



San Concordio, la proposta di Colucci: "Modificare il progetto della passerella coperta"

venerdì, 11 giugno 2021, 09:10

Francesco Colucci di 'Riformisti per Lucca Viva' avanza una proposta di mediazione su uno dei lavori previsti per San Concordio e molto contestati dai comitati.



"Il quartiere di San Concordio - esordisce Colucci - sta vivendo mesi difficili per un feroce inquinamento da un enorme traffico di passaggio, "ignorato" dalla Giunta Tambellini, sia per una serie di interventi, in via di realizzazione da parte del Comune, che stanno incontrando contestazioni da parti importanti della popolazione e dai comitati del quartiere".

"I Riformisti - afferma - uniscono alle critiche, sempre delle proposte alternative, perché si deve, non solo opporsi, ma anche costruire nell'interesse della città. Per questo avanziamo una proposta di mediazione su uno dei lavori previsti per San Concordio e molto contestati dai Comitati di quartiere. Proponiamo di modificare il progetto della Passerella coperta, quel collegamento ciclo-pedonale coperto previsto ex novo, dall'Esselunga ai plessi scolastici".

"La proposta dei Riformisti - specifica Colucci - è di realizzare il percorso pedo-ciclistico come previsto, evitando però di coprirlo, che sarebbe una cattedrale nel deserto. Spostare ed adeguare il progetto di copertura e i fondi risparmiati, sulla pista ciclabile del viale di San Concordio, che è completamente da rifare, dopo i crolli".

"Qui - conclude - una pista ciclabile coperta, con una struttura leggera e trasparente, sarebbe veramente utile, essendo molto utilizzata, anche nella stagione invernale, per il collegamento della parte centrale del quartiere, con il centro storico".