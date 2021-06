Politica



SìAmoLucca: "Centro e periferia, pochi controlli dei vigili"

martedì, 22 giugno 2021, 17:13

"Da anni sosteniamo che la sicurezza, per il centrosinistra al governo da 9 anni in questa città, non è prioritaria: solo slogan vuoti e nessun piano davvero mai attuato, hanno portato alla nascita di zone franche (nel centro storico e spesso anche in alcuni quartieri) dove tutto è consentito. Ma soprattutto mancano i controlli, e i gravi fatti degli ultimi giorni sono lì a dimostrarlo".



A denunciare questa situazione, chiedendo provvedimenti al comune e un raccordo maggiore tra il comando di Polizia Municipale e le forze dell'ordine, è la lista civica SìAmoLucca. Nel mirino l'aggressione a un coetaneo da parte di un gruppo di ragazzi di origine straniera, avvenuta sabato sera in via Vittorio Veneto, quella successa invece nel sottopasso di San Concordio ai danni di un 19enne e il commerciante picchiato a mezzanotte in Corso Garibaldi dopo che aveva cercato di calmare alcuni giovani ubriachi. A questo si aggiunge il degrado di una piazza simbolo come San Michele, con situazioni che danneggiano sia esercenti che residenti.



"Tre brutti episodi nel solito fine settimana non possono che far scattare il campanello d'allarme, mentre la giunta Tambellini si è limitata nei giorni scorsi ad annunciare un potenziamento dei controlli - prosegue SìAmoLucca - già, ma questi potenziamenti chi li ha visti? Il paradosso è che ci sono stati problemi anche nei mesi in cui c'è stato il coprifuoco, perché le scorribande c'erano ugualmente, e la situazione con il ritorno alla normalità può solo peggiorare. Servono maggiori pattugliamenti, così come torniamo a chiedere assunzioni di nuovi agenti, che attraverso i loro accertamenti tutelino la città e la stragrande maggioranza dei ragazzi che si comportano in modo corretto. E' evidente che prima con l'assessore Raspini, poi con il nuovo corso dell'assessore Simi, la musica non è cambiata. Serve una maggiore attenzione da parte di questa giunta, che deve governare ancora per quasi un anno: puntare sulla prevenzione".



Infine un'idea. "Come avvenuto in altre città e per scelta di alcune amministrazioni locali - conclude la lista civica SìAmoLucca - si possono assumere anche agenti stagionali attraverso sponsorizzazioni di istituti bancari aziende. Servono idee e voglia di risolvere veramente i problemi".