Un successo la passeggiata notturna sugli Spalti delle Mura avvolti dalle lucciole: la svolta ecologica coinvolge più di trecento persone

mercoledì, 2 giugno 2021, 13:51

Presentato in commissione urbanistica lo studio di fattibilità commissionato dall'amministrazione comunale all'Università di Pisa. L'assessora Mammini: “Strumento utile per future scelte in termini di infrastrutture e mobilità”

mercoledì, 2 giugno 2021, 13:22

Festa della Repubblica: il sindaco consegna a Giovanni Maffei la medaglia della Città di Lucca, tre nuovi alberi si aggiungono al Giardino dei giusti

martedì, 1 giugno 2021, 18:39

Per asfaltare la Piana di Lucca non è sufficiente che l’intervento sia utile; deve esserci la necessità - sottolinea il documento del comitato - visto ciò che si va a sacrificare. Rovinare chilometri e chilometri di verde, con tutto ciò che ne consegue, non può essere un vezzo, ma deve...

martedì, 1 giugno 2021, 15:40

Stamani la giunta ha dato l'autorizzazione a procedere con l'intervento che trasformerà uno dei due campi da tennis in tre campi per la pratica della nuova disciplina.

martedì, 1 giugno 2021, 15:12

Replica della lista civica ai capigruppo di centrosinistra: "Mentre si tenta di screditarci, un sondaggio Winpoll dimostra che la nostra lista civica è perfettamente sintonizzata sulle idee dei cittadini: che nell'edificio vogliono un polo museale, multisala, biblioteca. Non negozi e appartamenti"

martedì, 1 giugno 2021, 14:15

"Senza Assi viari, Asse Suburbano e Ponte sul Serchio lo sviluppo economico non decolla. Come sempre detto: passiamo dalle parole ai fatti"