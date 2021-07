Appello dei sindaci della conferenza zonale: “La vaccinazione è l'unico modo per evitare nuove chiusure e va estesa al massimo grado”

Altri articoli in Politica

mercoledì, 21 luglio 2021, 21:27

Tambellini: “Avanti con le proposte di recupero per la Manifattura sud, il complesso a destinazione produttiva può da subito ospitare un'azienda che produce software, il Comune ha fatto proprio il parere di un importante studio legale”

mercoledì, 21 luglio 2021, 17:37

L'ex candidato sindaco: "In tutti questi mesi non è stato preparato per tempo un piano B, e così Lucca sarà tra le poche località di spicco in Toscana a non avere concerti estivi"

martedì, 20 luglio 2021, 15:01

"Intervenimmo qualche tempo fa, per le vie brevi ed in commissione partecipate, affinché gli uffici Metro fossero un po' più orientati verso l'utenza, quando ci vedevamo rimandati a casa nel momento in cui presentavamo la documentazione richiesta su supporto digitale, non solo ci dissero che volevano il supporto cartaceo, alla...

martedì, 20 luglio 2021, 14:48

"Mediaticamente si è voluto far passare che in gara ci sono due ditte del nord Italia ed una di Roma ma le cose non stanno proprio così, possibile che nessuna azienda toscana aveva i requisiti per partecipare?"

lunedì, 19 luglio 2021, 20:34

Tra i possibili candidati alla successione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella qualcuno ha anche ipotizzato il nome dell'ex presidente del Senato. Un sogno impossibile?

lunedì, 19 luglio 2021, 16:52

In partenza le nuove asfaltature su tutto il territorio comunale: 670 mila euro per il rifacimento del manto delle strade comunali. Raspini: “Presto a gara altri 550 mila euro per ulteriori due lotti di lavori”