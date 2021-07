Politica



Capitale cultura, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Complimenti a Viareggio, ma clamorosa occasione persa da Lucca"

giovedì, 22 luglio 2021, 12:22

"Vogliamo fare i complimenti alla città di Viareggio, la candidatura a capitale della cultura italiane è un traguardo importante. Ma è triste che una città come Lucca abbia perso questa clamorosa opportunità. L'amministrazione Tambellini colleziona così un'altra sconfitta bruciante". Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.



"Lucca è una città che vive di cultura, intesa come patrimonio artistico-culturale e come presenza di artisti che nella città delle Mura hanno lasciato il loro patrimonio di idee, composizioni, opere, artisti del calibro di Puccini, Boccherini, Alfredo Catalani, Francesco Xaverio Geminiani, Ungaretti, Pompeo Girolamo Batoni -ricordano Fantozzi e Martinelli- Ungaretti sentì sempre vive le sue origini lucchesi. Il padre Antonio era nato a S.Concordio, mentre la madre, Maria Lunardini, proveniva da S.Alessio. Il padre, operaio allo scavo del Canale di Suez, morì quando il poeta aveva solo 2 anni. L'attività del forno di proprietà permise alla madre di mantenere il figlio e di assicurargli prestigiosi studi. La stessa madre mantenne vivo il legame tra il poeta e la città di Lucca, parlandogliene ogni sera prima della recita del Rosario. A Lucca c'è la casa natale di Puccini nella Corte S.Lorenzo, intitolato a Boccherini a Lucca c'è l'Istituto Musicale, istituzione di alta cultura".



"Un'altra occasione persa per valorizzare la nostra città e riconquistare spazi sul mercato del turismo delle città d'arte nel periodo post pandemico. Da qui al 2026 la strada è lunga, serve consapevolezza, determinazione e unità di intenti tutte caratteristiche che sono mancate e mancano all'attuale amministrazione comunale" sottolineano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni.