Politica



Di Vito (SìAmoLucca): "Strade, ponti e canali coperti: il comune tiri fuori i risultati delle ispezioni trimestrali previste per legge"

giovedì, 1 luglio 2021, 16:29

"Quali ispezioni trimestrali e annuali approfondite sono state effettuate dall'amministrazione comunale su ponti, cavalcavia e strutture di copertura dei canali come prevede la legge, a partire dal 7 luglio del 2020? E quali sono i risultati? E le verifiche dal 2010 ad oggi che esito hanno dato?". A chiederlo, in un'interrogazione urgente a risposta orale è Alessandro Di Vito, l'esponente della lista civica SìAmoLucca.



"Anche sul nostro territorio sia nel passato che recentemente, sono stati segnalati cedimenti/crolli di parte del manto stradale ( vedi via dell'Acquacalda e via dei Fossi) e di coperture di condotti pubblici (San Concordio) ma sono stati espressi anche timori su altre infrastrutture viarie, per le quali i cittadini si chiedono se vengono svolti periodicamente controlli – spiega il consigliere comunale Di Vito -. Ricordo che a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, il Ministro alle Infrastrutture il 7 luglio 2020 ha emanato una circolare di aggiornamento della precedente Circolare del 19 luglio del 1967, poi trasmessa dal Ministero dell'interno a tutti i Prefetti della Repubblica riguardante proprio la verifica della sicurezza delle opere d'arte stradali, tra cui anche quelle che hanno avuto cedimenti a Lucca. La Circolare richiamata stabilisce la necessità di ispezioni trimestrali annuali approfondite, affidando l'organizzazione del controllo in capo agli uffici tecnici comunali per le strade di propria competenza".



L'esponente di SìAmoLucca chiede dunque all'amministrazione di riferire sulle attività svolte nel corso degli ultimi dieci anni e appunto dal 7 luglio 2020. "Con riferimento proprio alle strutture di copertura dei canali, in particolare quelli su cui passano le auto o sono utilizzate come piste ciclabili – aggiunge - così come tutti i cavalcavia e ponti caratterizzati da un continuo passaggio di mezzi e pedoni . La sicurezza è fondamentale, così come le verifiche costanti: sia per prevenire episodi sia per tranquillizzare i lucchesi su un corretto monitoraggio che garantisca sicurezza ed eviti pericoli. Rimaniamo in attesa di conoscere dunque i dettagli degli approfondimenti previsti dalla legge, e in tempi rapidi"