Enti locali, Fantozzi-Martinelli (Fdi): "Tambellini e Giani? Fallimento del Pd alla guida di Lucca e della Toscana"

lunedì, 5 luglio 2021, 18:56

"Il basso indice di gradimento del sindaco di Lucca Tambellini e del Governatore della Toscana Giani dimostrano quanto sosteniamo da tempo: 9 anni di amministrazione della Sinistra lasciano a Lucca solo degli annunci, gli stessi che stanno caratterizzando la Regione Toscana".

Lo dichiarano Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al comune di Lucca ed il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, che commentano la classifica Governance Pool pubblicata dal sole24re.

"I cittadini di Lucca ed i toscani -aggiungono Martinelli e Fantozzi- hanno diritto di chiedere maggiore concretezza, coraggio e determinazione a chi amministra la loro Città e la loro Regione in un momento così delicato della loro vita e della vita dei loro figli. Siamo ad un anno dalla chiusura del mandato -sottolineano i due esponenti del partito di Giorgia Meloni-. Su sicurezza, sviluppo economico e definizione degli spazi e contenitori della città di Lucca si certifica il totale fallimento dell'azione amministrativa della Sinistra. E' mancata l'azione politica della Giunta sulla sicurezza, non servono solo gli interventi repressivi a tutela dell'ordine pubblico ma sono importanti anche le azioni volte a migliorare la vivibilità dell'intero territorio. Sul fronte culturale, solo le manifestazioni avviate dalle precedenti amministrazioni di centrodestra, come i Comics, il Summer Festival e Murabilia rappresentano gli unici capisaldi su cui è incentrata l'azione amministrativa per generare ricchezza sul territorio. Sui contenitori della città è mancata una visione strategica d'insieme e importanti aree come il Carmine e Pulia sono sempre al palo. Gli unici interventi importanti sono quelli eseguiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha restituito a nuovo le Mura urbane, l'area limitrofa al San Francesco, il Sant'Agostino".