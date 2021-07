Politica



Ex manifattura, dopo la bocciatura del progetto Coima-Carlucca le opposizioni attaccano la Fondazione e Tambellini

giovedì, 8 luglio 2021, 12:41

di aldo grandi

C'erano tutti anche quelli che, in altre circostanze e per vari motivi, non avevano potuto esserci. Una conferenza stampa convocata dalle opposizioni in consiglio comunale a cui hanno preso parte anche esponenti dei comitati. Il tutto, questa mattina al bar Astra di piazza del Giglio, per commentare la notizia diffusa ieri dal comune per la quale il progetto Coima-Fondazione Carilucca per la ristrutturazione della ex manifattura tabacchi non si farà. Da Remo Santini a Fabio Barsanti, da Giorgio Lazzarini a Ludovica Giorgi, da Elisa Montemagni a Giovanni Minniti, da Salvadore Bartolomei e Matteo Scannerini a Massimiliano Bindocci arrivato qualche minuto dopo il fischio d'inizio.

Il momento è di quelli ghiotti, mai avvenuto prima in questo ultimo quinquennio tambelliniano e tantomeno in quelle precedente. Ieri mattina, infatti, proprio il sindaco di Lucca accompagnato dagli assessori Giovanni Lemucchi e Serena Mammini, ha annunciato urbi et orbis che il progetto per la ristrutturazione della ex manifattura tabacchi firmato Coima srl e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, non s'ha da fare. Né ora né, probabilmente, mai. Un annuncio che ha mandato in visibilio non soltanto le opposizioni in consiglio comunale, ma anche i comitati che, in questi mesi e anni, hanno combattuto a spada tratta contro il piano di recupero che avrebbe comportato, a loro giudizio, danni irreparabili per la città.

Il sorriso a sessantadue denti alberga su tutti i volti dei presenti, ai quali le parole di Tambellini circa l'assenza di quell'interesse pubblico che per tanto tempo avevano lamentato, inascoltati, hanno rappresentato musica per le proprie orecchie. Ed è giustappunto dalle dichiarazioni choc del primo cittadino di questa, ormai, scassata ex repubblica, che il leader, a tutti gli effetti, del fronte contrapposto ossia Remo santini di SìAmo Lucca, parte ed apre le danze.

