Politica



Ex manifattura, Panchieri (Pd): “Poco nobile brindare per un'occasione persa”

giovedì, 8 luglio 2021, 18:22

Non si fa attendere la replica del segretario del Circolo Centro Storico del PD di Lucca, Roberto Panchieri, riguardo allo stop del progetto Manifattura Sud da parte dell'amministrazione.



“Adesso il re è davvero nudo - esordisce nella sua lettera aperta Panchieri – La mancata risposta di Coima per conto del fondo chiuso della Fondazione Cassa di Risparmio alle richieste del Comune di Lucca, per giustificare l'interesse pubblico del progetto di rigenerazione della Manifattura Sud, ha costretto il sindaco a dichiarare uno stop definitivo”.



Continua poi il comunicato analizzando il coomportamento delle opposizioni in merito: “Nessuno può dire che il Comune non abbia agito secondo le regole; ed è poco edificante constatare come l'opposizione abbia colto l'occasione per brindare al fallimento di quella che sarebbe stata una grande opprtunità di crescita per la città”.



Da parte del PD, dunque, c'è lo sprone verso le opposizioni “a proporre qualcosa di costruttivo, ma fattualmente, e non riempiendosi la bocca di proclami sulla funzione aggregante della Manifattura, se poi al primo incidente di percorso si pensa solo a gioire delle disgrazie altrui”.