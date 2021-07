Politica



FdI: "Scenderemo in piazza per dire 'no' al Ddl Zan"

giovedì, 8 luglio 2021, 15:49

“A Lucca il 9 luglio scenderemo in Piazza a sostegno della protesta #Restiamoliberi per dire no al Ddl Zan”.



Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del comune di Lucca in vista della manifestazione prevista domani alle ore 21 in Piazza Napoleone a Lucca.



"In nome della libertà di opinione, pensiero, parola, espressione ed educazione - aggiungono i consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni - saremo al fianco dei comitati che hanno organizzato questa manifestazione".



"Un provvedimento liberticida e discriminatorio - proseguono i consiglieri comunali di FDI - che non aggiunge nessuna tutela alle vittime di violenza e discriminazioni (già tutelate dal Codice Penale), ma mira a imbavagliare le opinioni e a introdurre la nefasta ideologia gender nelle scuole".



"È bene che i cittadini siano informati - continua la nota - c’è un gravissimo pericolo che sta correndo la libertà democratica in Italia, in particolare la libertà di pensiero e opinione, che è uno dei cardini fondamentali di ogni società. Reprimere idee e punti di vista diversi che non hanno argomenti per affrontare è un antico vizio di qualcuno e non vuol dire costruire la modernità. Si chiama regime e noi lo combattiamo".



"Saremo in piazza - concludono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia - per dire 'no' ad un provvedimento ideologico che non serve all’Italia e che solo un PD fuori dal mondo e lontano dai problemi concreti delle persone può considerare una priorità".