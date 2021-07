Politica



Il presidente del consiglio comunale Battistini e i vice Leone e Bindocci hanno firmato per il referendum sull'eutanasia legale

lunedì, 5 luglio 2021, 18:33

Stamani il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini e i vice presidenti Maria Teresa Leone e Massimiliano Bindocci hanno firmato nei locali dell'Ufficio relazioni con il pubblico il Referendum per l'eutanasia legale.

“Assieme agli altri componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale di Lucca – dichiara Battistini –, la vice presidente Maria Teresa Leone e il vice presidente Massimiliano Bindocci, abbiamo convintamente sottoscritto stamani la raccolta firme per la convocazione del referendum per l'eutanasia legale, che è stato ufficialmente depositato su iniziativa dell'associazione Luca Coscioni il 20 aprile in corte di cassazione. Si tratta di un referendum parzialmente abrogativo dell'articolo 579 del codice penale, sul cosiddetto 'omicidio del consenziente', che nel nostro ordinamento impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per eutanasia attiva. Abbiamo firmato perché riteniamo la legalizzazione dell'eutanasia una battaglia di civiltà che non lede i diritti di chi non è d'accordo, ma ne dà uno in più a chi, in determinate condizioni, deve poter decidere della propria esistenza. Invitiamo i cittadini lucchesi a fare altrettanto. La raccolta terminerà giovedì 9 settembre 2021”.

La sottoscrizione è stata effettuata presso lo sportello Urp in via del Moro, che è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.