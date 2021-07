Politica



Il sindaco scrive alla Soprintendenza per chiedere la modifica delle prescrizioni sul canale Benassai di San Concordio

sabato, 31 luglio 2021, 13:22

Il sindaco Alessandro Tambellini ha scritto una lettera alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara con la quale chiede la revisione delle prescrizioni riguardanti i lavori al canale Benassai di San Corcordio. Tali prescrizioni obbligano il Comune a lasciare aperto un tratto di 30 metri senza ricostruirne la copertura.

La richiesta viene avanzata in considerazione delle problematiche igienico-sanitarie che si possono verificare per la presenza di un tratto del canale a cielo aperto, all'interno di un quartiere densamente abitato e con numerose attività commerciali, come dimostrano i fatti riportati anche dagli organi di stampa nei giorni scorsi. Il sindaco ritiene opportuno che sia ripristinata la copertura dell'intero corso del canale.

Nella foto: la soprintendente Angela Acordon