Politica



Lucca 2032 scioglie le riserve e annunci: "Lista civica alle elezioni". Mario Pardini il candidato a sindaco

venerdì, 2 luglio 2021, 09:32

di aldo grandi

Era ora. Noi lo avevamo scritto già sei mesi fa anzi, forse, addirittura un anno o giù di lì. Finalmente il movimento Lucca 2032 fondato da Mario Pardini ha annunciato ufficialmente, durante la classica riunione di tutte le forze di centrodestra, che l'associazione si presenterà alle elezioni amministrative del prossimo anno. Non è stato menzionato il candidato a sindaco, ma lo sanno anche i muri che sarà Mario Pardini il quale, a questo punto, nonostante sia in vacanza e non abbia potuto intervenire - ma come si fa desiderare, nemmeno fosse una bella donna... - eviti, per favore, di dire e non dire. Sarà lui il candidato a sindaco della lista civica e, se tutto andrà come si spera, anche il candidato unico del centrodestra, ma in questo caso non anticipiamo i tempi.

Alla seduta che, come accade ormai da tempo, si ritrovano i rappresentanti del centrodestra lucchese, Lucca 2032 aveva due esponenti, Nicola Lucchesi e Francesco Lucchesi, quest'ultimo papà della moglie di Mario Pardini nonché ex consigliere ed assessore a Capannori di Alleanza Nazionale. Vuole, forse, Mario Pardini venirci a raccontare, adesso, che non sa ancora se si candiderà a sindaco?

Per Fratelli d'Italia presenti Marco Martinelli e Riccardo Giannoni; per SìAmo Lucca Remo Santini, Roberta Betti e Giovanni Marti; per Forza Italia Matteo Scannerini; per la Lega Salvadore Bartolomei; per Difendere Lucca Fabio Barsanti e Andrea De Luca. E proprio nella sede di via Michele Rosi si sono riuniti i componenti di tutto l'asse del centrodestra. Un passo avanti, non c'è dubbio, che vede, piano piano, incontrarsi tutte le forze compresa l'ultima arrivata, appunto, Lucca 2032 che a questo punto entra a tutti gli effetti nell'agone politico e nella competizione elettorale.

E' stato anche deciso che a partire dal 17 luglio si aprirà un tavolo programmatico di tutte le forze del centrodestra lucchese per dare il via alla preparazione delle future elezioni.