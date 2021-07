Politica



Panchieri (Pd): "Sì al consiglio comunale per fare chiarezza sullo stop del project financing"

mercoledì, 14 luglio 2021, 18:25

Il segretario del circolo storico Pd , Roberto Panchieri, apprezza la decisione del sindaco di richiedere una seduta straordinaria del consiglio comunale dopo lo stop al project financing proposto da Coima per conto della Fondazione Cassa di Risparmio sulla manifattura Sud.



"E' il modo corretto per proseguire il processo partecipativo in maniera democratica - afferma il politico in una nota - evidando così, i metodo assembleari disordinati che non si addicono a pratiche che non interessano l'intera collettività".



"Le istituzioni sono il luogo deputato per svolgere tale compito - continua - immagino che il sindaco, in consiglio comunale, avrà modo di precisare meglio gli aspetti strettamente giuridici costringendo l'amministrazione a dichiarare che quanto proposto non corrisponde alle caratteristiche dell'interesse pubblico.



"L'interesse pubblico c'è tutto - va avanti - resta da capire quali sono gli spazi e i termini per far coincidere i due aspetti di interesse pubblico dopo che Tagetik ha ribadito di trasferire la propria attività direzionale nella manifattura sud".



La seduta straordinaria sarà dunque l'occasione per l'opposizione di dare un contributo positivo evitando, con polemiche inutili, di trasferire il contrasto dalla sede comunale agli organi dirigenti della Fondazione - conclude Panchieri -la pratica non si chiude qui, dunque, una volta per tutte, i protagonisti si dimostrino all'altezza del problema e trovare delle soluzioni".