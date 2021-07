Politica



Raspini: “Presto a gara altri 550mila euro per ulteriori due lotti di lavori”

lunedì, 19 luglio 2021, 16:52

Nei giorni scorsi sono stati aggiudicati i lavori per la ricostruzione della pavimentazione stradale e per la nuova segnaletica sulle vie comunali. I lavori assommano a un totale di 670.000 euro complessivi e i cantieri saranno persto attivi per il rifacimento del l'asfalto là dove è necessario.

“La stagione estiva è la più propizia per il rifacimento degli asfalti – afferma l'assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini - abbiamo accelerato al massimo le procedure perché i cantieri partissero il prima possibile concludendosi prima dell'autunno. Il progetto che abbiamo approvato riguarda tutte le frazioni del territorio comunale e individua in modo puntuale tutte le situazioni che necessitano di interventi, tenendo conto dei sopralluoghi dei nostri tecnici e delle tante segnalazioni che i cittadini ci hanno inviato. Intanto annuncio che stiamo lavorando per l'assegnazione di altri 550mila euro di altri lavori di rifacimento asfalti suddivisi in ulteriori due lotti di strade che annunceremo fra pochi giorni”.

La lista completa degli interventi: Centro storico - via del Fosso e San Nicolao, via delle Sette Arti, via Buiamonti, piazzale San Donato, Corso Garibaldi; totale 23.901 euro.

Ex circoscrizione 2 – San Marco - viale Carlo Del Prete, viale Marconi, viale Marti, via Borgognoni, via Bianchini, via dell'Ospedale, via Barbantini, via delle Pierone, via Romana

via Ingrillini, via delle Tagliate - Borgo Giannotti, via San Marco tra Via Jacopo della quercia e chiesa; totale 105.648 euro.

Ex circoscrizione 3 – Sant'Anna - via per Corte Pistelloni - fino alla corte, via dei Sillori, viale Papi, via Cavalletti, via Vecchi Pardini, viale Luporini, via San Donato, via della Polla, via della Scogliera, via della Chiesa di Meati, via delle Città Gemelle, via del Meassino, via de Gasperi, via del Poggetto, via di Sant'Angelo, via di Sant'Anna e via Paganini per un totale di 86.329 euro.

Ex circoscrizione 4 – San Pietro a Vico - via dei Gianni, via Romana Vecchia, via dell'Acquacalda, via della Chiesa a S. Pietro a Vico, via dei Capannoresi, via di Tempagnano, via Romana, via dei Marzi, via dei Massagli, via Larga, via delle Ville, via per Corte Berti, via per Corte Guidi; totale 77.296 euro

Ex circoscrizione 5 – Oltreserchio - via di Poggio, via per Chiatri, via di Stabbiano, via Casanuova, via di Arliano, via di Fregionaia, via del Mulino II, via di Poggio II, via delle Nubache, via di Mezzo II, via delle Gavine, via di Casanova, via di Fregionaia, via di Nozzano Vecchia per un totale di 36.353 euro.

Ex circoscrizione 6 – Mutigliano - via Parco della Rimembranza, via Pieve Santo Stefano via delle Nubache, via della Maulina, via della Billona, via dei Borelli,, via di Carignano, via della Cappella, via di Piaggia, via Onacrog; totale 36.751 euro.

Ex circoscrizione 7 – San Concordio - via Sorbano del Giudice, via Paolettoni, via Savonarola, via della Formica, viale Europa, via Diodati ,via Mattei ,via di Mugnano, via Consani, via Squaglia, via Paolettoni, via Puccetti, via Teresa Bandettini, via dei Santeschi, viale Regina Margherita, viale Carducci, viale Giusti, via di Ronco; totale 81.779 euro.

Ex circoscrizione 8 – Morianese e Brancoleria - via di Mastiano e Gugliano,via Nazionale, via per Piazza di Brancoli, via di Tramonte, via dei Viani; 38.923 euro.

Ex circoscrizione 9 – Santa Maria del Giudice - via Santa Maria del Giudice, via Ponte Guasperini; totale 5.209 euro.