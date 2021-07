Politica



“Rsa di Monte San Quirico: riscontrate criticità sia per carenza di personale sia sulla struttura”

venerdì, 30 luglio 2021, 16:10

Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d’Italia di Lucca Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare e Simona Testaferrata consigliere che hanno svolto un sopralluogo nella struttura di Monte San Quirico.

"In vista del 30 novembre 2021 - aggiungono i consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni - quando scadrà l'attuale concessione delle strutture sarà necessario aprire un serio confronto con l'amministrazione comunale di Lucca e soprattutto con la Regione Toscana affinché modifichi gli attuali parametri previsti in merito ai requisiti per il funzionamento delle strutture residenziali e

specificatamente il monte ore annuo per il personale soggetto a parametro: infermieri, addetti all'assistenza, fisioterapisti,

animatori".

"Nella struttura di Monte San Quirico - denunciano gli esponenti di Lucca di fratelli d'Italia - il personale è ridotto

all'osso: per 56 ospiti non autosufficienti solo 2 infermieri la mattina, 1 il pomeriggio e 1 la sera".

"L'edificio - continuano gli esponenti di Fratelli d'Italia - presenta poi diverse criticità strutturali: gli infissi sono da sostituire visto che in molti casi piove dentro l’edificio. Inoltre chiederemo all’amministrazione di Lucca informazioni riguardo al fattore dell'antisismica e dell’antincendio".

"Abbiamo - concludono Martinelli e Testaferrata - immediatamente informato il nostro consigliere in Regione Toscana Vittorio Fantozzi che ha preso l'impegno a seguire subito la questione a Firenze. I governi di sinistra della toscana e di Lucca stanno portando avanti una politica che non mette al centro al centro la persona. Gli aspetti economici hanno un peso dominante sugli aspetti qualitativi del progetto con un importante abbassamento in termini di numero di personale dedicato all’assistenza per gli ospiti delle strutture".