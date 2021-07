Santini: "Capitale cultura, Comune imbarazzante. Per fortuna se ne occuperà la prossima aministrazione di centrodestra"

Altri articoli in Politica

venerdì, 16 luglio 2021, 19:42

Gina Truglio va giù duro all'indomani del fallimento del progetto Coima-Fondazione: "I processi partecipativi sono essenziali e in città ci sono delle carenze strutturali che vanno dalla cittadella della salute alle scuole che fanno, letteralmente, schifo"

venerdì, 16 luglio 2021, 18:43

Il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, 'cicchetta' i vertici di Confcommercio dopo le accuse mosse all'amministrazione comunale relativamente al recupero della manifattura tabacchi

venerdì, 16 luglio 2021, 15:47

Il consigliere di opposizione interviene sulla vicenda della candidatura della città a capitale della cultura nell'anno del centenario della morte di Puccini, e attacca la giunta Tambellini parlando di ennesimo fallimento e ormai conclamata incompetenza

venerdì, 16 luglio 2021, 13:05

Ex Gesam. Il Comune ha iniziato a svuotare il piano interrato pieno d’acqua, mentre ancora non ha risposto alle interrogazioni consiliari sulle problematiche del parcheggio interrato, l’origine dell’acqua e la sua ipotetica comunicazione con la falda. Intanto una grande puzza si diffonde in via Consani

venerdì, 16 luglio 2021, 11:58

Il consigliere regionale ed il consigliere comunale raccolgono l'appello per tutelare l'archivio della Procura di Lucca

giovedì, 15 luglio 2021, 18:58

Lucca concorrerà a capitale italiana della cultura per il 2026: il Ministero della Cultura ha inusualmente ristretto i tempi del bando confermato l'impegno dell'amministrazione per la definizione del piano strategico per le celebrazioni del centenario pucciniano