Socialisti di Lucca: "Pronti a dare un contributo per la scelta del candidato sindaco"

Altri articoli in Politica

sabato, 3 luglio 2021, 20:08

Così la riflessione di Azione Lucca in merito alla situazione delle strutture scolastiche del territorio e, in particolare, quella del Paladini e del polo "Fermi-Giorgi"

sabato, 3 luglio 2021, 10:37

Il segretario del circolo storico del Pd ironizza nemmeno tanto sottilmente sull'avvenuta ennesima riunione delle forze di centrodestra e si permette di lanciare un consiglio per... gli acquisti

sabato, 3 luglio 2021, 10:28

L'ex candidato sindaco e leader di SìAmoLucca: "Sempre meno trasparente il rapporto con Coima. Sì al recupero, ma con un progetto che faccia rinascere il centro storico anziché affossarlo: l'edificio deve rimanere di proprietà pubblica, e serve un parcheggio da 1.000 posti auto, di cui una consistente parte riservata ai...

venerdì, 2 luglio 2021, 22:06

Lo dichiara Marco Martinelli, presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, da sempre attento all'andamento delle società partecipate del comune di Lucca, a seguito delle problematiche sollevate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori della società partecipata del comune di Lucca

venerdì, 2 luglio 2021, 12:58

In 939 hanno fatto richiesta al Comune: 906 le domande accolte e 11 in corso di definizione. 22 i non ammessi. La graduatoria pubblicata sul sito del Comune

venerdì, 2 luglio 2021, 09:32

Riunione del centrodestra ieri sera in via Michele Rosi: Lucca 2032, associazione fondata da Mario Pardini, ha annunciato che sarà presente con una lista civica alle amministrative del prossimo anno