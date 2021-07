Politica



Socialisti lucchesi: "Periferie, una risorsa per la città in evoluzione"

giovedì, 22 luglio 2021, 12:37

I socialisti lucchesi da sempre hanno posto all'attenzione delle altre forze politiche del centro sinistra la situazione e il ruolo delle periferie nel comune di Lucca. Lo dichiara in una nota la federazione provinciale partito socialista di Lucca.



"Con l'avvicinarsi delle prossime elezioni comunali - si legge - il tema delle periferie si riproporrà in tutta la sua interezza. In questa visione deve prevalere l'agire di un nuovo modello di governo cittadino. Parlare oggi di periferie significa richiamre un ambiente urbano in cui il tessuto è rappresentativo di un patrimonio fatto di tradizioni culturali, sociali e comunitarie d'insostituibile valore politico e storico".



"Ed è su questo patrimonio che si deve agire efficacemente mediante azioni politiche - prosegue la nota - che si rivelino di sostegno al capitale sociale ed architettonico coinvolgendo le comunità lì residenti. Tale percorso può favorire quel processo trasformativo necessario al rafforzamento dei servizi di cittadinanza mediante la costituzione delle case della comunità dove organizzare e rendere operativi servizi socio- sanitari, medici, di sicurezza, di accoglienza al cittadino in modo da predisporre e facilitare l'accesso ai servizi erogati dal comune e dagli altri enti pubblici".



"In questa nuova visione progettuale - conclude federazione provinciale partito socialista di Lucca - le periferie diventeranno l'occasione per sperimentare modi e forme di una progettazione sociale, economica ed urbanistica".