Tribunale Lucca, Fantozzi-Martinelli (Fdi): "Giani e Tambellini si attivino per trovare spazi idonei ad ospitare l'archivio"

Altri articoli in Politica

venerdì, 16 luglio 2021, 13:05

Ex Gesam. Il Comune ha iniziato a svuotare il piano interrato pieno d’acqua, mentre ancora non ha risposto alle interrogazioni consiliari sulle problematiche del parcheggio interrato, l’origine dell’acqua e la sua ipotetica comunicazione con la falda. Intanto una grande puzza si diffonde in via Consani

giovedì, 15 luglio 2021, 18:58

Lucca concorrerà a capitale italiana della cultura per il 2026: il Ministero della Cultura ha inusualmente ristretto i tempi del bando confermato l'impegno dell'amministrazione per la definizione del piano strategico per le celebrazioni del centenario pucciniano

mercoledì, 14 luglio 2021, 19:26

'Uniti per la Manifattura' chiede all'amministrazione comunale e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca di esplicitare i costi della fallita operazione ex manifattura

mercoledì, 14 luglio 2021, 19:23

Oggi l’assessore comunale Valentina Simi ha incontrato i cittadini della zona di Sant’Anna, nel Parco Urbano in via Giacomo Matteotti.

mercoledì, 14 luglio 2021, 18:25

Il segretario del circolo storico Pd , Roberto Panchieri, apprezza la decisione del sindaco di richiedere una seduta straordinaria del consiglio comunale dopo lo stop al project financing proposto da Coima per conto della Fondazione Cassa di Risparmio sulla manifattura Sud

mercoledì, 14 luglio 2021, 15:37

E' ancora Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, a ribadire la necessità di un coinvolgimento diretto dei cittadini per il futuro della ex manifattura tabacchi a Lucca